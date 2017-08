Entre agosto e setembro, a OMA Galeria realiza uma série de Cursos Livres de Arte, em parceria com a empresa Ananke, a preços acessíveis – R$ 50 por aula. As ações, que acontecem na galeria, são pontuais e ministradas por alunos mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do ABC.

Na primeira ocasião os participantes puderam entender como usar a História da Arte como trampolim para suas carreiras baseados nos Engramas de Warburg. O próximo será realizado nos dias 2, 9 e 23 de setembro e tem como tema “Psicanálise Freudiana para entender a Arte”. Dessa vez, a relação entre a psicanálise Freudiana e sua relação com a atividade artística, permeando os campos da compreensão e da prática é o foco do aprendizado. A teoria será desenvolvida em três momentos: de onde vem o desejo de fazer arte (O mal-estar na civilização), de onde vem o desejo de se representar na arte (Introdução ao narcisismo: ensaios de metapsicologia) e de onde vem o desejo de superar o passado (Totem e Tabu).

As aulas são ministradas por Pedro Henrique Carquejeiro, mestrando em filosofia pela UFABC e pesquisador em teoria da imagem, com experiência em ensino de filosofia desde 2015 e trabalhos na área de filosofia da fotografia e filosofia contemporânea e Henrique Polesi, Bacharel em Ciências e Humanidades (UFABC), e que participou do projeto de extensão Provocações Filosóficas (2014-2015) e realizou diversos eventos de integração entre universidade e comunidade externa (Conversas Interdisciplinares), em 2016.

A ação que ocorre em três datas distintas (2, 9 e 23 de setembro), das 14h às 16h, tem o custo total de R$ 120 para quem aderir ao curso completo ou R$ 50 por cada um dos dias. Os interessados precisam preencher a ficha de inscrição ou entrar em contato com a galeria pelo e-mail contato@omagaleria.com ou pelo inbox pela página da OMA Galeria no Facebook.

O terceiro e último curso da série leva o nome de a Arte e o Papel da Técnica na Fotografia.

SERVIÇO:

Cursos Livres de Arte, na OMA Galeria, em parceria com a Ananke – Psicanálise Freudiana para entender a Arte

Data: 2, 9 e 23 de setembro, das 14h às 16h

Local: OMA Galeria- rua Carlos Gomes, 69 – Centro SBC

Valor: R$ 120 os três encontros ou R$ 50 cada um

Inscreva-se: pela ficha de inscrição https://goo.gl/forms/OUSd09YM3P2W9WKY2 ou entre em contato no contato@omagaleria.com