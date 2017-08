A professora de moda da Sigbol Fashion, Elizangela Gomes, revela a receita de sucesso para não errar na hora de se arrumar para sair. Confira as dicas:

– Optar por roupas que respeitem a silhueta: Mais do que escolher uma roupa que está na moda, é essencial que a pessoa compre a roupa que respeite o formato do corpo. Nem tudo que cai bem em um formato de corpo, cai bem em outro. A dica é escolher a peça após analisar no espelho o que cairia bem no corpo.

– Vestir o tamanho certo (sem mais, nem menos): É importante estar atento ao caimento da roupa no corpo. Algumas vezes, as mulheres acima do peso ideal acreditam que comprar peças menores pode dar a impressão de emagrecimento. A dica é comprar a peça do tamanho que a pessoa veste, sem se importar com a etiqueta, mas sim com o caimento no corpo.

– Uso de roupas com detalhes rasgadinhos: A onda das calças e jaquetas rasgadas entra na moda frequentemente, mas não cai bem em todas as pessoas. A dica é optar por calças e jaquetas de lavagem escura com o rasgado no lugar certo para não sobressaltar as famosas “gordurinhas” na coxa e nos braços e não estourar os fios.

– Como valorizar o busto: Quem tem busto grande ou médio, a dica é preferir camisas em decote “V” com altura na curva do seio ou decote na vertical para alongar o busto, valoriza e não o deixa maior. Já para as mulheres com pouco busto, o ideal é buscar decotes mais altos, recortes na horizontal ou franzido.

– Se vista de acordo com a idade: A partir dos 30 anos, a mulher já está na fase madura e sabe o que quer profissionalmente. Com identidade própria, ao escolher a roupa, deve tomar cuidado com o excesso e comprimento dos tecidos. Equilibrar cores neutras e fortes é importante assim como usar decotes mais altos que valorize as pernas sem tornar a mulher vulgar que traz consigo segurança e sensualidade na medida certa.

– Se vestir de acordo com a ocasião: Procure saber que estilo de traje deve usar quando for a determinado evento e fique de olho no horário. Eventos matutinos pedem roupas mais leves, claras, nude e sem muito brilho. Já os eventos vespertinos, permitem certo tom de ousadia no visual, com brilhos. Por fim, evento noturno pode apostar em looks ousados e escuros. Em casamentos, fique atenta para não tomar a atenção da noiva da noiva e evite tons brancos e maquiagem pesada.

– Evite excesso de informação: Menos é sempre mais! Visual com muita informação pode poluir e estragar o estilo. Ao combinar look e acessórios, lembre-se de utilizar a peça certa. Se a intenção é chamar atenção na parte inferior, aposte em uma saia sofisticada ou estar com um look “clean” com peças claras para chamar atenção com acessórios (bolsas com detalhes brilhosos, anéis, etc). Se a intenção for chamar atenção para a parte superior do look, a dica é utilizar blusas bordadas ou com detalhes e compor a parte inferior com peças pretas, cinza ou nude para trazer leveza no visual e não parecer uma árvore de natal.

– Look para a primavera: Com a chegada da primavera, a dica de Elizangela é apostar nas flores, tons alaranjados, vermelhos mais claros e coordenar as peças de acordo com as cores que tem no armário e com a identidade. O vestido pode trazer tom juvenil e modelagem no corpo. Mulheres abaixo do peso ideal podem apostar no volume para valorizar a silhueta.