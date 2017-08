Protestos e brigas marcaram a semana política ano ABC. Em Santo André, a audiência com a secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias, acabou na delegacia, com troca de acusações em Boletins de Ocorrência (BO) com os vereadores Willians Bezerra (PT) e o presidente da Casa, Almir Cicote (PSB). Em São Caetano, o lançamento da revista Raízes também acabou em confusão com o protesto de munícipes em relação ao direito dos professores. Esses e outros destaque estão no Rastilho, do RDtv. Apresentação: Carlos Carvalho, Gustavo Baena e Samuel Boss.

Audiência pública sobre Saúde acaba em confusão em Santo André

A audiência pública com a secretária de Saúde de Santo André, Ana Paula Peña Dias, na Câmara, nesta quinta-feira (24), acabou em confusão. A chefe da pasta acusou os vereadores Wilians Bezerra (PT) e o presidente da Casa, Almir Cicote (PSB), de agressão verbal em boletim de ocorrência registrado como injúria, no 4º Distrito Policial, na região central.

Toda a confusão começou quando a audiência pública anunciada acabou transferida para a sala das comissões. A não presença de munícipes irritou Bezerra, que junto ao grupo foi até a porta da sala para exigir que o ato fosse em plenário. Enquanto isso, no lado de dentro, Ana Paula e Cicote discutiam sobre a segurança da Casa, esse foi o momento das ofensas, segundo a secretária.

Por fim, Willians Bezerra também registrou um BO, Almir Cicote foi a tribuna e pediu que Ana Paula renunciasse ao caso e a secretária recebeu o apoio dos funcionários que protestaram no Paço andreense.

Lançamento de revista acaba em protesto em São Caetano

Também teve confusão no lançamento da 55ª edição da revista Raízes, da Fundação Pró-Memória de São Caetano. Durante a celebração, um grupo ocupou o local e protestou pedindo o plano de saúde dos servidores e o auxílio educacional para os professores. Segundo o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o plano de saúde está em processo licitatório, e o auxílio educacional está em fase de estudos por parte do comando do Palácio dos Bandeirantes.

Maior doadora de Auricchio está internada desde janeiro de 2016

Responsável pela maior doação na conta eleitoral do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, no valor de R$ 350 mil em outubro de 2016, Maria Alzira Garcia Abrantes, de 90 anos, está internada por problemas de saúde desde janeiro do ano passado. A doadora é avó do sócio-administrador da empresa Globo Contábil, Eduardo Abrantes, contratada pelo tucano na última eleição municipal. Por sua vez, a defesa do empresário assegura a legalidade dos depósitos.

CPI da Educação tem relatório reprovado na Câmara de Diadema

Com 13 votos contra e apenas seis favoráveis (com uma abstenção), a Câmara de Diadema reprovou na sessão desta quinta-feira (24), o relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) – denominado na Casa como CEI (Comissão Especial de Inquérito) do Esporte. A CPI investigava supostas irregularidades na contratação da Construtora Azyal Construções Civis para a reforma de quatro equipamentos esportivos do município.

CPI do Lixo tem relatório aprovado em comissão e agora vai para o plenário

Na última reunião da CPI do Lixo, na Câmara de São Bernardo, na última quarta-feira (23), foi aprovado o relatório final que aponta irregularidades no contrato entre a Prefeitura e a SBC Valorização de Resíduos Revita e Lara. Agora o texto segue para o plenário, a votação ocorrerá na próxima quarta-feira (30).

São Bernardo mudará Museu do Trabalho para Fábrica de Cultura

Em reunião com o Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), conseguiu mudar o objeto referente a verba destina a construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. Graças a uma TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), o local pode ser transformado em uma Fábrica de Cultura, ação do Governo Estadual.

Auricchio e Morando participam de reunião com executiva nacional do PSDB

Os prefeitos de São Caetano, José Auricchio Júnior, e de São Bernardo, Orlando Morando, participaram dessa semana de uma reunião com a executiva nacional do PSDB. Em pauta, o futuro da legenda que passará por eleições internas nos próximos meses. Morando é cotado para ser o representante dos prefeitos eleitos em 2016 no comando nacional do partido.