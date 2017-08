Os músicos Olga Kopylova e Yuriy Rakevich, ambos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), fazem uma ligação entre o fim do romantismo e o início do modernismo. A apresentação acontece nesta sexta-feira (25/08), no SESI, em Mauá. A mostra traz cultura local e mescla da música erudita. Entrada franca. Telefone: 4542-8950.