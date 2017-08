Dois meses após sua demissão da Globo, Luís Ernesto Lacombe (foto) já tem um novo trabalho. Ele será o apresentador de Exathlon, novo reality show da Band, que levará os participantes para provas de resistência em uma ilha da República Dominicana.

O programa será exibido em horário nobre a partir de setembro e as gravações devem começar já nos próximos dias.

Esta é a primeira experiência de Lacombe na área do entretenimento. Ele trabalhou durante 25 anos na Globo, além de também fazer trabalhos para a GloboNews e SporTV.

Desde 2003, o apresentador se dedicava exclusivamente ao jornalismo esportivo, fator que ele considera fundamental em seu novo desafio na carreira. “O programa tem elementos com os quais eu trabalhei durante muitos anos. O meu papel será explicar as regras, apresentar e controlar as provas. E, claro, extrair o melhor de cada personagem da competição”, explicou Lacombe.

O elenco do reality terá atletas de ponta e até mesmo alguns medalhistas olímpicos. “Eu não conheço todas as provas, mas os desafios a que eu já tive acesso têm um nível de dificuldade alto. Por isso que esse reality é considerado o mais difícil da televisão”, ressaltou o apresentador.