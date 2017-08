No capítulo desta sexta-feira (25) de Pega Pega, Dom avisa a Sabine que ela sempre será sua mãe. Malagueta tenta tranquilizar Agnaldo. Adriano pergunta a Sabine quando ela revelará a Dom sobre seu estado de saúde. Prazeres mostra a casa para Timóteo. Sergio entrega a Luíza o processo do acidente de Mirella. Prazeres avisa a Júlio que está fazendo o curso com Pedrinho. Pedrinho não aceita as desculpas de Júlio e humilha o garçom. Malagueta avisa a Mônica que ela terá que sair de sua casa e propõe arrumar um emprego no Carioca Palace. Pedrinho e Arlete discutem. Antônia diz a Domênico que gosta dele como amiga. Domênico pede a Júlio que fique longe de Antônia. Malagueta dá a documentação falsa a Mônica e manda ela se apresentar a Douglas para o emprego. Luíza diz a Douglas que alguém furtou as fotos do processo de Mirella.