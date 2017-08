A agenda musical de agosto do Sesc Santo André está repleta de atrações. Nesta sexta-feira (25), às 21h, a unidade recebe a banda Sandália de Prata. Na apresentação, o grupo interpretará canções de seu novo disco Maloqueiro e Elegante. Concebido como um LP, com lado A e lado B, mostra as duas principais características musicais da formação, ou seja, toda a malandragem do samba-rock e do soul/funk/groove no lado A (Maloqueiro) e a elegância e o refinamento dos arranjos de sambas e gafieiras no lado B (Elegante).

Em 13 anos de existência, o conjunto sempre teve uma afinidade e uma relação muito próxima com o universo dos DJs, além de sempre ter dialogado com outras linguagens, como o rap e a soul music. O novo disco reforça essa relação, trazendo participações especiais dos DJs KL Jay (Racionais MCs), Nyack (Emicida) e Erick Jay (Clã Leste e campeão mundial do DMN), além dos cantores e compositores Marquinho Dikuã e Walmir Borges. E, assim como nos outros três trabalhos anteriores, (Sandália de Prata, 2007 – Samba Pesado – 2009 e Desafio ao Galo – 2011), a produção é coletiva e fica a cargo dos próprios integrantes.

O quinteto paulistano é formado por Ully Costa (voz), Dado Tristão (teclados), Ocimar de Paula (contrabaixo), Everson Gama (guitarra), Wendel Soares (bateria), Tito Amorim (percussão), João Lenhari (trompete), Jorginho Neto (trombone) e Raphael Ferreira (saxofone).

Já no sábado (26/8), às 20h, quem sobe ao palco é Leila Pinheiro, com o show Voz e Piano. Sozinha e ao lado do instrumento, a intérprete canta e toca músicas escolhidas a dedo em sua discografia – que inclui 19 álbuns de carreira, três DVDs e incontáveis participações em coletâneas e discos de outros artistas. Entre as suas escolhas frequentes estão memoráveis canções da bossa nova, Ivan Lins, Tom Jobim, Flávio Venturini, Guilherme Arantes, Gonzaguinha, Zélia Duncan, Chico Buarque, Guinga, Renato Russo, entre outros.

Estrela do primeiro time da Música Popular Brasileira, a cantora e pianista paraense interpreta o cancioneiro nacional há 36 anos. Músicos da grandeza do maestro Tom Jobim, do cantor e compositor Chico Buarque, do violonista Toninho Horta, do guitarrista americano Pat Metheny e dos também pianistas e compositores Francis Hime, Ivan Lins e João Donato participaram de seus trabalhos.

SERVIÇO

SANDÁLIA DE PRATA

Quando: 25/8 (sexta-feira, às 21h)

Onde: Teatro

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante), R$ 6 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).Venda limitada a 6 ingressos por pessoa ou CPF. Não recomendado para menores de 12 anos.



LEILA PINHEIRO

Quando: 26/8 (sábado, às 20h)

Onde: Teatro

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante), R$ 6 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).Venda limitada a 6 ingressos por pessoa ou CPF. Não recomendado para menores de 12 anos.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento (vagas limitadas): Credencial Plena – R$ 6 | Outros – R$ 11