SEHAL anuncia convênio com Spazio Italiano

O SEHAL (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) firmou convênio com o centro de língua e cultura italiana Spazio Italiano, que oferece 10% de desconto para associados em cursos em grupo ou individuais. A parceria já está em vigor e é válida por tempo indeterminado. Os interessados em fazer a matrícula devem preencher um termo de autorização, disponível no SEHAL (Rua Laura, 214, Centro, Santo André).

O convênio é o segundo deste mês realizado pelo SEHAL na área acadêmica para associados e seus dependentes. Na semana passada, a parceria foi fechada com o Instituto Metodista de São Paulo, também com condições especiais.

“É mais um benefício promovido para nossos associados que incentiva o estudo e a qualificação e que pode ser revertido para a valorização profissional e melhoria da atividade profissional”, afirma Roberto Moreira, presidente do SEHAL.

O diretor do Spazio Italiano, Alexandre Kail, diz que a escola está de portas abertas para receber os interessados em aprender ou aprimorar o estudo da língua. “Esta parceria com o SEHAL é muito importante porque é uma instituição que atua em áreas em que a Itália é considerada referência como a gastronomia. Temos um ex-aluno que foi estudar gastronomia na Itália, agora está de volta e vai abrir seu próprio restaurante”, acrescenta Kail.