Doria reinaugura campo de futebol no Ibirapuera

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), reinaugurou na manhã deste domingo, 20, o campo de futebol do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. O espaço passou por obra de revitalização ao custo de R$ 750,4 mil e foi feito e custeado pela Nike. A empresa, que também ficará responsável pela manutenção do campo nos próximos dois anos, terá como contrapartida a possibilidade de expor sua marca no local – além de realizar ações esportivas por lá.

“E assim, gradualmente vamos recuperando os parques da cidade, com apoio do setor privado. E espero que, em outras iniciativas, quem sabe a Nike possa estar conosco também”, destacou o prefeito. A empresa também pintou faixas nas rotas de 1,5 km e 3 km, atendendo ao padrão internacional de marcação do percurso, segundo a Prefeitura.

A rota de 6 km, que contorna o parque, ganhou placas de sinalização mais visíveis e com maior frequência. O evento de reinauguração contou com a participação de esportistas famosos, como o ex-jogador de futebol Ronaldo “Fenômeno”.

Nesta segunda-feira, dia, 21 haverá também inauguração da fonte do parque, reformada ao custo de R$ 6,3 milhões, pagos pela Cartões Elo. O acordo inclui a manutenção da fonte, que estava desativada por três anos. Na ocasião haverá programação de show das águas e também a participação do maestro João Carlos Martins, da Camerata Bachiana e do tenor Jean William. Durante dez dias, apresentações serão realizadas às 20h30 e às 21h.

As parcerias com empresas não são novidade no parque mais famoso de São Paulo. Em março, as empresas Sherwin Williams e Cyrela bancaram reforma de parte dos banheiros do local, ao custo de R$ 450 mil.

80 de 106 parques da capital têm problemas, que vão de mato alto à falta de vigias. Para melhorar a situação, a Prefeitura aposta em conceder todos eles nos próximos anos para a iniciativa privada.

Enquanto o projeto ainda não é aprovado na Câmara dos Vereadores, a gestão Doria tem apostado em iniciativas pontuais, como esta, de doações de empresas. Medida semelhante foi feita, por exemplo, no Parque Alfredo Volpi, onde a Rede D’Or São Luiz ficou responsável por cuidar de manejo, manutenção e segurança do espaço, com gasto aproximado de até R$ 1,8 milhão. Até os funcionários que atuarão no parque serão de responsabilidade da empresa.