Depois de dois meses com abertura de vagas de emprego, o número de oportunidades na construção civil voltou a cair no ABC no mês de junho. Os canteiros de obras da região chegaram ao final de junho com 438 trabalhadores a menos do que o mês anterior, somando ao todo 40.245 profissionais. Este total significa uma redução de 4.428 vagas em relação ao estoque registrado no mesmo mês do ano passado, quando as sete cidades da região possuíam, juntas, 44.673 funcionários nesta atividade.

Os dados são da pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com base em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).

A diretora da Regional do SindusCon-SP em Santo André, Rosana Carnevalli, afirma que a volta dos resultados negativos era uma possibilidade esperada com normalidade pelo setor, uma vez que as condições macroeconômicas do País continuam incertas. “O consumidor continua inseguro quanto ao futuro e isso leva a uma atitude conservadora em relação a investimentos de maior impacto como a compra de imóveis. Enquanto não passarmos desta fase de incertas político econômicas, continuaremos a ver estas oscilações”, observa.

Em junho, no quadro nacional, foram eliminadas 9.675 vagas, queda de 0,39% em relação a maio. No mesmo mês, no quadro estadual, houve queda de 0,69% no emprego em relação a maio. O estoque de trabalhadores foi de 679,5 mil em maio para 674,8 mil em junho (-4.663). Em 12 meses, são menos 78.375 trabalhadores no setor (-10,40%).