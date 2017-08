A peça Aeroplanos é a atração domingo (20/08), no Teatro Lauro Gomes, no sábado, às 18h. Baseado no texto de Carlos Gorostiza, o espetáculo, dois velhos amigos que chegam aos 75 anos, encaram a solidão e a inexorável perspectiva da morte, superam e quebram as regras. Direção de Ednaldo Freire. Com Antonio Petrin e Roberto Arduin, a comédia propõe ao espectador uma delicada e divertida reflexão sobre amizade. A apresentação é gratuita, mas o ingresso deve ser retirado uma 1 hora antes do espetáculo e é limitado a dois por pessoa. Telefone 4368-3483.