Operação Havana apura bolsas fantasmas no Ministério dos Esportes

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 18, a Operação Havana, que visa cumprir seis mandados de busca e apreensão e seis de condução coercitiva contra envolvidos em suposto esquema de desvio de recursos do Programa Bolsa Atleta. Uma quadrilha estaria inserindo dados de esportistas fantasmas no sistema da pasta com o objetivo de conseguir a liberação de recursos.

O esquema teria funcionado em 2012. As investigações apontam que ao menos R$ 810 mil teriam sido pagos indevidamente a 25 atletas falsos – alguns cadastrados como de alto rendimento e nível olímpico. O nome da operação, segundo nota da PF, se deve ao fato de que ” o líder e alguns membros da associação criminosa são brasileiros nascidos em Cuba”.