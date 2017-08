No episódio desta sexta-feira (18), Mitsuko fica impressionada com o conhecimento de Anderson no restaurante, e Tina se alegra. Lica convida Felipe para sair. Keyla decide dar o telefone de Deco para Roney. Tato pensa em Keyla. Mitsuko reclama do namoro de Tina. Das Dores tenta ajudar Tato a voltar a cozinhar. Lica fica animada com a notícia de que Bóris vai jantar em sua casa. Telma avisa a Tina que a mãe delas quer levá-las ao shopping. Mitsuko procura a mãe de Anderson no hospital. Tato treina com Felipe. Keyla, Benê, Lica, Tina e Ellen discutem os assuntos que irão abordar no canal de internet. Mitsuko sugere a Nena que se unam para separar Anderson e Tina. Roney tenta falar com Deco por telefone, mas desiste ao vê-lo chegar à lanchonete.