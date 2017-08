O ator e cantor Junno Andrade (foto), namorado da apresentadora Xuxa Meneghel, vai ganhar seu primeiro neto.

m sua conta no Instagram, o futuro vovô publicou uma foto do ultrassom do bebê. “Primeira selfie do meu netinho (Theo) Tudo bem com ele graças a Deus! A cara do vô!”, escreveu na legenda da foto.

Theo é filho de Vinicius Andrade, primogênito de Junno, e Camila Maria Rizzardi.