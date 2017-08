Em meio a crise e cortes, Hospital São Paulo receberá R$ 10,8 milhões do MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta terça-feira, 16, o repasse de R$ 10,8 milhões extras ao Hospital São Paulo, unidade vinculada à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que passa por grave crise financeira. A falta de recursos para a compra de materiais e insumos fez o hospital determinar, em abril, a suspensão das internações eletivas (não urgentes).

Segundo nota do MEC, a medida vai garantir recursos “tanto para o atendimento à população no próprio hospital quanto para a continuidade dos programas de ensino e pesquisa da área da saúde da universidade, na graduação e pós-graduação, bem como as atividades de residência médica e multiprofissional”.

Pouco depois de anunciar a suspensão das internações eletivas, o conselho gestor do hospital havia solicitado ao governo federal um incremento de R$ 18 milhões no repasse anual para equacionar as contas. O pedido, no entanto, não foi atendido e a unidade ainda sofreu o corte da verba do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), de valor variável, mas que, no ano passado, foi de cerca de R$ 40 milhões.

Segundo o MEC, desde o início do ano, a pasta já repassou R$ 4,8 bilhões em recursos financeiros para as instituições federais de ensino, incluindo as transferências para os hospitais universitários.