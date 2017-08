Nesta quarta-feira (16/8), em reunião realizada em Mauá com o presidente da FDE (Fundação para o Desenvolvimento de Educação), João Cury Neto, o prefeito Atila Jacomussi protocolou a intenção de firmar novas parcerias com o governo do Estado para criar novas vagas na Educação Infantil da cidade. De acordo com o chefe do Executivo, entre os programas pleiteados está a construção de duas unidades de Creche Escola.

Na reunião, Atila apresentou dois terrenos que poderiam abrigar as novas creches, uma no Zaíra, próximo à Escola Municipal Marli Rodrigues, e outra no Jardim Oratório, próximo à Escola Carolina Moreira da Silva. A proposta entregue à FDE também pedia a reforma em dois equipamentos municipais: a Unidade Dom Raphael, na Vila Mercedes e a Escola José Romeu, no Itapark. Segundo o documento entregue à FDE, a reforma vai garantir o acesso de mais 500 crianças à Educação Infantil.

O prefeito também confirmou o interesse nos programas Ler e Escrever e na Escola da Família, que prevê abertura das escolas aos finais de semana, e em incluir as escolas municipais no Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Fecha a lista de intenções a aquisição de novos ônibus para Transporte Escolar.

“Acreditamos que investir em educação é investir em um futuro e numa cidade melhor. Fortalecer a rede de educação da cidade é igualar chances no longo prazo e garantir mais oportunidades para nossas crianças”, diz Atila.