A Ensina Mais Turma da Mônica, rede de franquias de complemento escolar, expande os negócios em São Paulo e acaba de inaugurar três novas unidades, uma delas localizada em São Caetano. Com 14 unidades em operação no solo paulista, a marca prevê ampliação até o final de 2017, com mais 20 franquias.

Há cinco anos, a Ensina Mais oferece, por meio das 100 unidades em operação, apoio escolar nas disciplinas de português, matemática e inglês. O investimento inicial da rede varia de R$ 30 mil a R$ 150 mil, com modelos In School (que opera dentro de uma escola de ensino regular), Flex (que contempla duas ou três marcas da mesma rede) e Full (uma escola completa, preparada para atender o público).

