Mesmo com o tempo frio da manhã desta terça-feira (15), mais de 300 pessoas compareceram à inauguração da loja da Spani Atacadista, no bairro Serraria, em Diadema. Com uma unidade em Mauá, o Grupo Comercial Zagaroza já anunciou que vai inaugurar uma nova unidade em terras mauaenses até o final do mês. O investimento foi de R$ 12 milhões e foram criados 160 empregos diretos.

“É de grande importância para o município à entrada dessa loja da Spani e o povo de Diadema pode ter acesso a um local com produtos com bom preço, isso vai movimentar a nossa economia”, disse o vice-prefeito de Diadema, Márcio Paschoal Giudício, o Márcio da Farmácia, em seu discurso realizado antes da abertura oficial.

A inauguração da loja em Diadema – a 18ª da Rede Spani e a 24ª do Grupo Comercial Zagaroza, faz parte da expansão que os seus proprietários pretendem realizar na Grande São Paulo. Mais quatro lojas serão inauguradas ainda neste ano em Mauá (será aberta no final do mês), Guarulhos, Itaquaquecetuba e na Capital.

“Esse crescimento da Spani é muito importante. Saber que o setor de atacarejo (atacado com varejo) é um dos que mais cresce mesmo em um momento difícil da nossa economia. Basta ver aqui na inauguração dessa loja, as pessoas vieram em um grande número e esperamos que assim continue”, afirmou o diretor comercial o Grupo, Flávio Almeida.

Segundo a pesquisa realizada pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP) em parceria com o Serasa, em 2016 o atacarejo foi o setor que mais cresceu no país em 2016 com 16,8%. Deixando para trás setores como óticas (13,2%), farmácias e perfumarias (11,8%) e calçados (9,1%).

As unidades já inauguradas em Diadema e Mauá foram construídas em áreas com mais de 2 mil m². São oferecidos mais de 10 mil itens de cerca de 400 fornecedores, atendo não só o consumidor que pretende levar produtos para abastecer a sua loja, mas também aquele que pretende realizar compras para sua casa.

Grupo Comercial Zagaroza

Sediado em Taubaté, Interior de São Paulo, o Grupo Comercial Zagaroza iniciou as atividades em 2003. Prestes a comemorar 15 anos de fundação, mantém lojas em cidades ligadas ao corredor da via Dutra nas cidades do Vale do Paraíba Paulista e Fluminenses, além das regiões do Alto Tietê, Bragantina, Litoral Norte e Capital paulista. Toda a operação logística do grupo é feita por meio do Centro de Distribuição que fica em Taubaté, região do Vale do Paraíba e está em um terreno de 140 mil m², sendo 30 mil m² de área de armazenagem com 15 docas de recebimento e 54 de expedição.