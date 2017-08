‘Cantando na Chuva’: o desafio do figurino que não encharca

O figurinista Fabio Namatame enfrentou dois desafios, em Cantando na Chuva. No primeiro, conseguir desenhar figurinos que se assemelhassem aos do filme original. “Meu objetivo era reproduzir no palco o mesmo visual do cinema”, conta ele, que foi feliz especialmente nos modelos usados pela personagem Kathy Selden.

O segundo, mais arrojado, era tornar o figurino à prova d’água. “Fiz diversos testes com produtos que impermeabilizassem qualquer material até descobrir um que servisse para tecidos e também calçados”, conta o figurinista. “Os testes foram feitos em sua maioria nas roupas usadas pelo Jarbas (Homem de Melo). Afinal, ele chega a se posicionar debaixo de um cano jorrando água. Conseguimos que o tecido molhasse, mas não encharcasse.”