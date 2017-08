Soares também é eliminado na estreia no Masters de Montreal

Poucas horas após Marcelo Melo ser eliminado na estreia, Bruno Soares seguiu pelo mesmo caminho e se despediu de forma precoce do Masters 1000 de Montreal, nesta quinta-feira. Ele e o escocês Jamie Murray foram superados pelos franceses Gael Monfils e Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (5/7) e 10/5.

Soares e Murray fizeram um duelo equilibrado contra os rivais da França. Foram três quebras de saque para cada lado em um jogo marcado por dois tie-breaks. Mas, no match tie-break, Monfils e Paire foram melhores, principalmente ao se defenderam bem das investidas do brasileiro e do britânico.

Ao longo da partida, eles chegaram a enfrentar 10 breaks points, mas salvarem sete destas oportunidades. Soares e Murray tiveram rendimento inferior: salvaram três de seis chances de quebras cedidas aos adversários.

Nas quartas de final, Monfils e Paire vão enfrentar a dupla formada pelo indiano Rohan Bopanna e pelo croata Ivan Dodig.

Mais cedo, Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot também foram eliminados por franceses. Eles perderam para Fabrice Martin e Edouard Roger-Vasselin por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

As duas duplas de brasileiros voltam a competir na próxima semana, no Masters 1000 de Cincinnati, último grande torneio preparatório para o US Open, que terá início no dia 28.