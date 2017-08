O SEHAL (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) acaba de firmar parceria com a Universidade Metodista de São Paulo, que oferece condições especiais para associados. O benefício é válido já para o segundo semestre e dá direito a 20% de desconto em todos os cursos da instituição. Os interessados em viabilizar o convênio devem retirar um termo de autorização na sede do SEHAL, à Rua Laura, 214, Centro, Santo André.

A parceria é a primeira com a instituição e visa incentivar o estudo e a qualificação profissional. “O objetivo é que nossos associados possam se aprimorar em várias áreas de conhecimento, inclusive no segmento de gastronomia, permitindo uma reciclagem de conteúdo e melhoria da atividade empresarial. Também vai ajudar a economizar com custos de universidade, pós-graduação e cursos de aprimoramento às pessoas ligadas ao associado”, destaca Roberto Moreira, presidente do SEHAL.

O desconto pode ser obtido em todos os cursos da Universidade Metodista, desde a graduação, pós-graduação, EAD (Ensino à Distância) e MBA (Master in Business Administration).

“Estamos atentos não somente aos problemas da nossa categoria, mas também em promover ações que beneficiem os associados, com condições extensivas a seus familiares e empregados, revertendo-se em grande incentivo a que os empresários se mantenham associados ao SEHAL”, acrescenta a advogada do SEHAL, Dra. Denize Tonelotto.