Em comemoração aos dois anos da Noite de Feira, o Shopping Metrópole, em São Bernardo, realiza, no dia 22 de agosto (terça-feira), uma edição especial do Cozinhando na Feira. Na oportunidade, a chef Ana Tomazoni, do Sabor & Saber, vai ensinar a receita de um bolo salgado colorido com vegetais. O encontro acontece às 19h, no estacionamento do empreendimento.

Ana Maria Ruiz Tomazoni é doutoranda em Educação e Currículo, Mestra em Gerontologia e Pedagoga pela PUC-SP, pós-graduada em Administração hoteleira e cerimonial de eventos e Técnica em nutrição (SENAC-SP). Atualmente trabalha como consultora gastronômica, dá aulas em universidades e empresas do ramo alimentício, além de ser fundadora e presidente por seis anos da Associação Brasileira dos Profissionais de Culinária e idealizadora do Dia da Culinaristas, instituído por Lei em diversos Municípios e Estados do Brasil.