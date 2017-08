O Sesc São Caetano oferece ao público geral o BiblioSesc, programa de incentivo à leitura gratuito, com empréstimo e consulta de livros, jornais e revistas, através da biblioteca itinerante que funciona em um caminhão e atende as região de Diadema e São Caetano.

Qualquer pessoa pode participar. Para se cadastrar, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência, menores de 12 anos mediante autorização dos pais. Cada leitor pode retirar até dois livros simultaneamente, pelo período de 15 dias, quando o Bibliosesc volta à região para realizar devoluções e novos empréstimos.O programa conta ainda com diversas atividades como encontros com escritores, oficinas, narração de histórias e intervenções artísticas, integrando as ações de fomento à leitura do Sesc São Paulo. Além de participar da iniciativa municipal Bairro a Bairro mensalmente.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOS DE 2017

FASCS Dias 5 e 19/7 | 2, 16 e 30/8 | 13 e 27/9 | 11 e 25/10 | 8 e 22/11

Quartas, das 10h às 15h PRAÇA CARDEAL ARCOVERDE Dias 12 e 26/7 | 9 e 23/8 | 6 e 20/9 | 4 e 18/10 | 1, 15 e 29/11

Quartas, das 10h às 15h PRAÇA CEU DAS ARTES Dias 13 e 27/7 | 10 e 24/8 | 21/9 | 5 e 19/10 | 16 e 30/11

Quintas, das 10h às 15h BIBLIOSALA Segundas, sextas e sábados, das 9h às 17h

ENDEREÇOS:

FASCS (Fundação das Artes de São Caetano) | R. Visconde de Inhaúma, 730 – Osvaldo Cruz, São Caetano – SP, CEP: 09571-380

Praça Cardeal Arcoverde | Praça Cardeal Arcoverde, s/n – Centro, São Caetano – SP, CEP: 09510-030 (Em frente a Igreja Matriz Sagrada Família)

Praça CEU das Artes | av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim União, Diadema – SP, CEP: 09961-400 (Próximo ao Circo Escola)

BIBLIOSALA | Sesc São Caetano, rua Piauí, 554 – Santa Paula, São Caetano, CEP: 09541-150