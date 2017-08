Edílson fica novamente fora de treino e desfalca o Grêmio na Libertadores

O Grêmio não poderá contar com Edílson na partida desta quarta-feira contra o Godoy Cruz, da Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o lateral-direito ficou fora do último treinamento do time antes da partida e foi descartado pelo departamento médico.

Edílson já havia ficado de fora do treinamento da última segunda-feira do Grêmio por causa das dores musculares que vão levá-lo a desfalcar a equipe nesta quarta. Assim, a sua vaga vai ser ocupada pelo veterano lateral-direito Léo Moura.

No treinamento desta terça-feira, fechado para a imprensa, Lucas Barríos trabalhou normalmente e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. Já os também atacantes Miller Bolaños e Jael, em fase final de recuperação de lesão, correram em volta do campo e seguem de fora do time.

Como a atividade foi fechada, Renato não deu a indicação de qual será a escalação do Grêmio. Mas a tendência é de que Barrios retorne ao time titular após desfalcar a equipe nos últimos cinco jogos. Já o volante Maicon deve ficar como opção no banco de reservas.

O atacante Luan, mesmo na mira do Spartak Moscou, vai atuar normalmente. Assim, o Grêmio deve enfrentar o Godoy Cruz com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios.

Como venceu o jogo de ida contra o Godoy Cruz, na Argentina, por 1 a 0, o Grêmio precisa de um empate nesta quarta-feira, a partir das 19h15, na sua arena para avançar às quartas de final da Libertadores.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o duelo com o Godoy Cruz:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Léo Moura, Leonardo, Cortez e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Bressan e Bruno Rodrigo.

Volantes: Michel, Arthur, Maicon e Jailson.

Meias: Ramiro e Lincoln.

Atacantes: Luan, Lucas Barrios, Pedro Rocha, Fernandinho e Everton.