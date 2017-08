Forma de pagamento emperra acerto contratação de Emerson Santos pelo Corinthians

O Corinthians espera anunciar até o início da semana que vem a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo. Para o acerto ser concretizado, resta o clube paulista definir de que forma vai compensar a equipe carioca por antecipar a liberação do atleta, que tem contrato até dezembro.

Entre Emerson Santos e Corinthians está tudo certo. O jogador tem contrato com o Botafogo só até o fim de 2017 e já é certo que ele não permanecerá no clube para a próxima temporada. O time carioca está disposto a liberá-lo antes do fim do vínculo, mas espera por uma compensação, seja financeira ou com o empréstimo de jogadores.

Os clubes chegaram a negociar o empréstimo do atacante Alan Mineiro, que está no Vila Nova, mas o jogador só poderia chegar ao time carioca no ano que vem, algo que não animou os botafoguenses. Outro nome ventilado foi do volante Fellipe Bastos, mas quem não gostou da ideia foi o técnico do Corinthians, Fábio Carille.

A diretoria corintiana tenta a todo custo não colocar dinheiro na negociação, até pela situação financeira delicada que o clube atravessa. Assim, uma nova reunião nos próximos dias deve ocorrer para tentar um acordo.

Emerson Santos chegaria para suprir a falta de opções na defesa, algo que piorou após a lesão de Pablo, que deverá ficar pelo menos mais três semanas fora de combate. Atualmente, Carille conta apenas com Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos para o setor. Vilson ainda se recupera de uma lesão e não tem previsão para retornar aos gramados.