Pelle & Capelli reinaugura loja no ParkShoppingSãoCaetano

O salão Pelle & Capelli apresenta um novo projeto arquitetônico em sua reinauguração para clientes e convidados no dia 10 de agosto. Assinado pelas arquitetas Andrea Cecconello, Juliana Corradi e Aline Frediani, o projeto irá apresentar mais conforto, iluminação e modernidade ao salão de cabeleireiros no ParkShoppingSãoCaetano (piso L1, loja 1069). O evento contará com o casal de DJs Ale Rosa e Marcio Zanzi, conhecidos por tocar em baladas populares de São Paulo, como a Lions Nightclub e Club Yacht.

Sob a direção de Andréia Bessa e Adriane Bramante, o Pelle & Capelli é composto por uma nova releitura de conceito de beleza. A ambientação do espaço e a divisão interna foram idealizadas onde cada espaço atende especificamente um serviço. O Barber Shop foi inspirado nos lofts industriais novaiorquinos e barbearias voltadas para o público masculino, onde o cliente terá um espaço mais reservado para trabalhar, descansar ou beber enquanto aguarda o atendimento.

A área de estética terá quatro salas privativas, Área de Banho e Sala da Noiva com iluminação cromoterápica.

Serviço

Dia: 10 de Agosto

Horário: Á partir das 19h

Local: Park Shopping São Caetano – Alameda Terracota, 545 – São Caetano