Com foco na expansão para todas as modalidades do futebol americano e flag disputados no Brasil, bem como acelerar as categorias de desenvolvimento de atletas, São Paulo Storm e Diadema UD anunciam que passam a formar um só time, a partir da fusão esportiva e administrativa das equipes, que manterá a marca, cores e uniformes da Tempestade Paulista, mais que também manterá o vínculo já estabelecido com os centros esportivos de Diadema.

“Somando forças, aumentamos e melhoramos nosso quadro de atletas”, comenta Helton Generoso, presidente do São Paulo Storm. “Além disso, passaremos a ter braço para trabalhar de maneira ainda mais eficiente a expansão da nossa organização a fim de conquistar grantes resultados’, completa.

Segundo Cícero Janiel, presidente do Diadema UD, o objetivo é dar um passo rápido para figurar entre as equipes com melhor organização e infraestrutura do país. “Com a fusão e a unificação da infraestrutura existente hoje, teremos condição de figurar entre as equipes de ponta do país de uma maneira mais contundente. Temos grandes expectativas”, comenta.

Os atletas serão divididos em três categorias, além das modalidades atreladas ao flag football. “O Storm foi uma das equipes que participou do início da prática do futebol americano no Brasil e novamente tem tudo para inovar e trazer para o estado de São Paulo algumas das melhores práticas de gestão do FABR, como acontece no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso entre outros polos”, reforça Generoso.

Equipes disputarão torneios ainda neste ano

Os atletas do UD serão integrados a todas as equipes do Storm a partir da avaliação das comissões técnicas, que a partir de agora passam a trabalhar unificadas sob o comando do treinador principal da Tempestade, Lucas Cisneiros. Na BFA, o campeonato brasileiro de FA (Futebol Americano), a equipe (formada pelo elenco principal) mantém o nome de São Paulo Storm. Já para a disputa da Taça 9 de Julho, principal torneio estadual do segundo semestre, a equipe adotará o nome de Diadema Storm e será representado também por atletas vindos das equipes de base do elenco.

As equipes femininas, que disputam os torneios estaduais e estão em plena temporada, permanecem separados e independentes até o fim do ano.

Outra novidade é a criação de um novo time de flag masculino nas modalidades 8×8 e 5×5, que serão coordenadas pela equipe técnica e que já a partir de 2018 estarão aptas a disputar os principais torneios estaduais e regionais, além do próprio Circuito Nacional, principal campeonato do país.