A Policlínica da Universidade Metodista de São Paulo realizará exames de colesterol gratuitos de 8 a 22 de agosto. Nesta terça (8) é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol.

Por meio da análise do sangue, é possível diagnosticar os níveis de colesterol do paciente e evitar uma série de doenças graves, causadas pelo colesterol alto. O atendimento ocorre no campus Rudge Ramos da Metodista e é aberto ao público em geral.

Para realizar a coleta de sangue, o paciente deve manter uma dieta habitual, não ingerir bebidas alcoólicas 72 horas antes da coleta e, para crianças acima de 5 anos e adultos, fazer um jejum de no mínimo 12 e no máximo 14 horas. Mais informações podem ser conferidas em portal.metodista.br/policlinica.

Serviço

Atendimento da Policlínica: Edifício Iota Campus Rudge Ramos, Rua Planalto, 106, São Bernardo

Data: Segunda a sexta, das 7h às 12h