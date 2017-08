São Bernardo anuncia a construção do Centro de Excelência de Canoagem no Riacho Grande

Com o intuito de potencializar o esporte náutico na Represa Billings, bem como incrementar o turismo no Riacho Grande, a Prefeitura de São Bernardo anunciou a construção do Centro de Excelência de Canoagem, que ficará na rua dos Açores, próximo ao Parque Estoril. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Orlando Morando (foto) na manhã deste sábado (05/08), no Riacho Grande. Esse evento integrou o calendário de festejos em comemoração aos 464 anos de São Bernardo. O ato foi prestigiado pelo vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, pelo titular do Esporte e Lazer, Alex Mognon, demais secretários da Administração e vereadores da base aliada.

Nesta construção serão investidos R$ 4 milhões, sendo que R$ 3,2 milhões virão do Governo Federal e R$ 800 mil de recursos da própria Prefeitura. Com 1.161 m² de área construída, o local contará com vestiário, abrigo para canoas, sala de treinamento, refeitório, entre outros equipamentos. A grande novidade será a reforma de uma piscina já presente no local, que servirá para treinamento de futuros atletas.

“Está é uma obra muito importante para desenvolver o Esporte e o Turismo em São Bernardo. A Represa Billings, que abastece nossa cidade e grande parte da região metropolitana, ganha uma nova vocação: a de fomentar o esporte náutico. Além de se tornar um importante espaço de treinamento para atletas de alto rendimento, também será um local que garimpará talentos da modalidade. O Centro de Treinamento ainda reforçará o caráter turístico do Riacho Grande, não apenas atraindo turistas do Grande ABC, mas de toda região metropolitana”, explicou o prefeito Orlando Morando.

A obra tem previsão de entrega para 15 meses. O Chefe do Executivo garantiu que sua administração está empenhada em cumprir o prazo designado. “Todos os compromissos que assumimos, cumprimos. Temos a obrigação de mudar essa visão de que Poder Público não cumpre prazos. Nada mais correto do que entregarmos o equipamento no período anunciado”, ressaltou Morando.

O secretário de Esporte e Lazer, Alex Mognon, ressaltou o esforço desta gestão em destravar a obra. “A construção deste espaço está parada há muito tempo. Há um estudo inicial desde 2012 e o projeto só foi concluído em 2015, após a liberação de verba do Governo Federal. Infelizmente, por questões técnicas e burocráticas, a obra ficou parada por todo esse tempo”, afirmou.

Com a paralisação das obras, o local, que já foi sede do Jockey Clube do ABC, foi invadido por usuários de drogas, instaurando a sensação de insegurança nos moradores do entorno do Parque Estoril. “Tenho certeza que a retomada da construção do Centro de Excelência valorizará esta região”, afirmou Márcia Sales, antiga proprietária do espaço onde será construído o equipamento e que possui uma propriedade nos arredores.