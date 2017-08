O fomento à cultura é instrumento importante para o crescimento e desenvolvimento de qualquer sociedade. Neste contexto, o município de Diadema aparece como protagonista com as ações desenvolvidas dentro da Casa do Hip Hop, que acaba de completar 18 anos e passou por processo de revitalização.

O espaço recebeu melhorias concluídas no final de maio, que incluem pintura, troca de piso, intervenção no telhado, parte elétrica e instalação de uma mini quadra de basquete. A casa também está com novos grafites, reimplantou espaço da biblioteca e teve a galeria refeita.

O equipamento público foi criado em 29 de julho de 1999, na oportunidade, o primeiro do segmento no País, e hoje é reconhecido internacionalmente por ser a primeira casa pública a utilizar elementos do Hip Hop como processo de formação, conhecimento e difusão da cultura em trabalho realizado com o público jovem.

“Somos protagonistas, é a casa mãe de um processo de hoje mais de 60 no Brasil. Só no Estado, depois de Diadema, surgiram 15 novas casas. É um espaço com essa vertente cultural do Hip Hop no ambiente urbano”, disse Luzia de Badé, coordenadora do equipamento, em entrevista a RDtv.

A Casa do Hip Hop realiza uma série de ações por meio de oficinas que utilizam elementos da cultura Hip Hop: DJ (discotecagem); Breaking (dança de rua), Graffiti (grafite) e MC (mestre de cerimônia). As formações são gratuitas e tem duração semestral.

Para marcar os 18 anos de existência da casa, a Secretaria de Cultura de Diadema promoveu um calendário especial de atividades. Foram 18 horas de atividades sendo que cada uma delas brindou um ano de existência do espaço. Na oportunidade também ocorreram diversas atrações artísticas com música, performances de danças com alunos, batalhas de MC’s e B-Boys e apresentação de Graffiti e de DJs.

“Se passaram 18 anos, mas vejo com muita tranquilidade que é uma casa que vai durar muito. Essa defesa desse espaço não é só do poder público, também é feita por esses jovens, por gente que acredita”, conclui Badé.

Revelação

A casa de Diadema também é famosa por revelar talentos dentro do circuito de Hip Hop. Dois dos chamados bboys, frequentadores do espaço, são os talentosos HP Klinger e Luan San. Os dois também são integrantes do grupo Funk Fockers, único coletivo brasileiro de Break Dance a conquistar o título mundial da modalidade no prestigiado evento de Hip Hop, edição 2015, “Hip Opsession”, realizado na cidade francesa de Nantes. O grupo tem reconhecimento internacional e já se apresentou em mais de 25 países de quatro continentes: América do Norte e Latina, Europa e Ásia.

No final de maio viajaram para Europa e participam de competições, workshops e atuaram como jurados em eventos de Breaking. Os dançarinos passaram pelas cidades de Toulouse e Paris, na França, e depois seguiram para Dinamarca, Suíça e Holanda.