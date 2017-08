‘Não vejo negros em muitos comerciais’, reclama rapper Thaíde

O rapper e apresentador Thaíde, conhecido por seu trabalho em programas como A Liga e Power Couple Brasil, além do hit Senhor Tempo Bom, falou a respeito do preconceito racial no Brasil em entrevista ao programa Ritmo Brasil, da RedeTV!.

“Não vejo negros em muitos comerciais, por exemplo. Se tive a oportunidade de representar essa camada da população, peguei com unhas e dentes. Não porque estou fazendo a minha, mas sim por estar representando toda uma nação que passa despercebida muitas vezes”, comentou Thaíde.

Ele ainda fez questão de contar o que sente quando vê alguém com discurso preconceituoso: “Tenho muita dó, porque, enquanto elas tentam nos parar, só estamos indo mais longe – e com mais força”.

O Ritmo Brasil irá ao ar no próximo sábado, às 18h30, na RedeTV!