No próximo sábado (5), partir das 20h, a banda de Natal (RN) Plutão Já Foi Planeta faz show no Sesc Santo André, em turnê do segundo disco, A Última Palavra Feche a Porta. O novo trabalho de estúdio foi lançado em março deste ano, transformou a palavra saudade em centenas de outras que traduzem o mesmo sentimento nas letras das canções e conta com as participações de Liniker e Maria Gadú.