Sesc Santo André reúne influências do rock and roll e rockablly

Biquini Cavadão, Barão Vermelho, Kid Abelha, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso ganham releituras em agosto no Sesc Santo André, que mostrará como o rock and roll e o rockablly influenciaram diversos músicos brasileiros.

As apresentações acontecem toda quinta-feira e o próximo artista a subir ao palco é Paloma Bastos, que faz homenagem ao Barão Vermelho no show no dia 10, às 20h.

Com nove anos de carreira, Paloma trará o novo show Menor Abandonado e clássicos como Bete Balanço, Porque a Gente é Assim, entre outros. A andreense se apresenta acompanhada apenas com baixo e guitarra. Entrada franca.

Veja a programação no endereço http://www.sescsp.org.br/santoandre . Telefone: 4469-1200.