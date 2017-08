Betty Faria imita Goku em ‘A Força do Querer’ e diverte internautas

No capítulo de “A Força do Querer” desta quinta-feira, 3, Elvira, personagem interpretada por Betty Faria, teve uma cena para lá de divertida com o neto Yuri, interpretado por Drico Alves.

O menino, que costuma fazer cosplays (representação de personagem), estava fantasiado de Goku, do anime japonês Dragonball, e ensinou a avó a fazer um clássico golpe do personagem. “Aí ele junta as duas mãos, joga para trás e… kamehameha!”, disse Yuri.

Elvira então imitou o menino, soltando um ‘kamehameha’. O momento gerou muitas reações nas redes sociais, e internautas ficaram surpresos ao ver Betty Faria, de 76 anos, fazer a cena na novela global. Alguns ainda fizeram alusão ao seu icônico personagem de Tieta. “Que delícia ver a Betty Faria em cena de novo! E amei ela fazendo os poderes do Goku!” disse, no Twitter, um internauta.