Romulo Fróes, Kiko Dinucci, Marcelo Cabral e Rodrigo Campos integram a banda paulistana Passo Torto, que se apresenta com a premiada cantora Ná Ozzetti, no Sesc Santo André, na próxima sexta-feira (11/08), às 21h. Já no dia 12/08, às 20h, o rapper Rodrigo Ogi, produzido pelo curitibano ‘Nave’, interpreta as canções de “RÁ”, seu mais novo álbum.

Com show voltado para o repertório do álbum “Thiago França”, que carrega o nome do saxofonista homônimo, amigo muito próximo da banda Passo Torto, a apresentação da obra musical traz um verdadeiro retrato crítico, por vezes satírico, das dissonâncias da vida na cidade de São Paulo. As músicas exibem o contraponto da sonoridade mais aguda do canto de Ná Ozzetti aos sons graves da voz de Fróes, embaladas na sinergia com a guitarra de Kiko Dinucci, que dá todo o contorno melódico do álbum.

Paulistanos, Passo Torto tem inspirações no movimento cultural Vanguarda Paulista, que surgiu na década de 80 e obteve expressiva influência em todo País. Entre ícones do período estão abanda Rumo, Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé, entre outros. Por duas vezes foram vencedores do Prêmio da Música Brasileira, nos ano de 2012 e 2014. O grupo reúne músicos de renome nacional e que participam de variados trabalhos com outras bandas e projetos musicais.

Ná Ozzetti iniciou carreira em 1979. Vencedora dos Prêmios Sharp (1988),Bravo (2009) e Governador do Estado de São Paulo (2013), a cantora obteve destaque no Festival da Música Brasileira (2000), realizado pela Rede Globo, como melhor intérprete. Reconhecida no cenário musical nacional, além da parceria com a banda Passo Torto, a artista gravou NÁ e ZÉ (2015) com o músico Zé Miguel Wisnik, e Piano e Voz, CD e DVD, com o pianista e compositor André Mehmari (2006), entre outras colaborações ao longo de sua trajetória artística.

Com álbum totalmente autoral e produzido pelo curitibano Nave, destacado produtor musical que já foi indicado ao Grammy Latino, Rodrigo Ogi marca presença no universo do hip-hop nacional com destaque para construção de diálogos diretos e incisivos com os personagens do cotidiano da urbanidade. Ogi cria referências e transporta o público para bairros periféricos e ao centro velho de São Paulo retratando as diversidades da metrópole paulistana.

O rapper concebe sua musicalidade e arte de protesto com um mergulho na multiplicidade de influências que misturam o hip-hop norte americano dos anos 90 ao afrobeat, rock e samba – comeste último gênero, sobretudo, por compartilhar a linha de raciocínio das suas letras, que revela suas conexões com os bambas paulistanos do samba Geraldo Filme, Germano Mathias e Adoniran Barbosa.

As apresentações acontecem no teatro do Sesc (rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar, Santo André) e tem ingressos a R$ 20.