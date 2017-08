Alguns times da Liga Paulista de Futebol Americano (SPFL – São Paulo Football League) estarão no Atrium Shopping, em Santo André, nos dias 3 e 4 de agosto, das 12h às 20h.

O visitante poderá conhecer os uniformes dos times, tirar fotos com os jogadores, pegar autógrafos, assistir à apresentação das cheerleaders, ver fotos e vídeos. De acordo com a promoção da Liga, as primeiras 100 pessoas que passarem por lá ganham um ingresso para a final do campeonato.

Serviço

Data: 3 e 4 de agosto, das 12 às 20h

Local: Atrium Shopping – rua Giovanni Batistta Pirelli, 155 – Santo André

Mais informações: 3135- 4500 ou www.atriumshopping.com