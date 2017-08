Wellington Nem será operado pelo São Paulo e só voltará a jogar em 2018

O atacante Wellington Nem será submetido a uma cirurgia no joelho direito na próxima semana e não jogará mais no São Paulo neste ano. O jogador teve ruptura dos ligamentos cruzado e colateral medial de acordo com os exames realizados nesta segunda-feira. O tempo de recuperação é de seis meses.

Nem está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o final do ano. Como o empréstimo se encerra antes do período de recuperação, existe a possibilidade de o jogador não atuar mais pelo São Paulo.

O jogador viveu constantes problemas físicos no clube. Desde janeiro, o atacante, de 25 anos, já sofreu estiramento muscular na coxa esquerda, passou por artroscopia no joelho esquerdo e uma lombalgia. Isso atrapalhou a adaptação do atleta e o rendimento em campo.

No total, o jogador disputou 25 partidas pelo clube e marcou apenas um gol. Nos últimos jogos, ele havia perdido o posto de titular para Marcinho e virado alvo de críticas da torcida. Diante do Vasco, por exemplo, parte da torcida aplaudiu sua substituição.

Wellington Nem se lesionou no último sábado, durante a vitória do São Paulo por 4 a 3 sobre o Botafogo, na jogada em que sofreu pênalti. Ele permaneceu em campo, mas a gravidade do problema impedirá a sua participação na sequência do Campeonato Brasileiro e pode fazê-lo não defender mais o clube.