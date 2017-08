Ao anunciar o encontro com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, para tratar sobre a linha 18-bronze, o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Orlando Morando (PSDB), negou que tenha feito qualquer pedido de mudança do modal. Durante a Assembleia de Prefeitos, nesta terça-feira (1), o tucano afirmou que vai cobrar explicações sobre o não andamento da obra.

O ser questionado sobre a reunião que terá na próxima quinta-feira (3), na sede da Secretaria Estadual, na Capital, Morando negou ter feito qualquer pedido oficial para a mudança do modal de monotrilho para BRT (Bus Rapid Transit) e que colocaria em pauta tal ação durante o encontro com Pelissione, que também contará com a presença dos prefeitos de Santo André, Paulo Serra, e de São Caetano, José Auricchio Júnior (ambos do PSDB).

“Eu nunca falei sobre mudança de modal. O que foi entregue foi um ofício para pedir esclarecimentos sobre o projeto. Há poucos dias foi renovado o prazo do contrato em mais 180 dias com a concessionária (VemABC), e não teve um prego nessa obra. Temos que dar uma resposta para a sociedade, por isso vamos fazer esse encontro com o secretário”, explicou o chefe do Executivo são-bernardense.

A fala vem em caminho contrário ao que foi dito pelo próprio Orlando Morando após a reunião da entidade regional, em maio. “Dando minha opinião pessoal, não estou falando pelo Consórcio, acho que podemos pensar em outros tipos de modal que possam nos ajudar e que possam ser construídos. Tenho uma agenda que será marcada na Secretaria de Transportes Metropolitanos e posso levar essa ideia para lá. Mas antes preciso falar com os outros prefeitos”, disse o tucano à época.

Segurança

Outra demanda com o Governo Estadual será concretizada na próxima semana. O subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Edmur Mesquita, anunciou que será oficializada a instalação do Gamesp (Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública). O evento ocorrerá no dia 8, na sede da Prefeitura de São Bernardo. Com a presença do secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho.

Ainda na área de segurança, o Consórcio buscará agenda com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), para buscar recursos para a compra de rádios comunicadores digitais. A partir do próximo ano a frequência analógica será extinta e com isso será necessária a troca de equipamento.

O pedido de reunião será realizado por intermédio do escritório do Consórcio, em Brasília, e o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), será o representante dos demais chefes de Executivo da região, nas tratativas. A estimativa da entidade regional é que será necessário uma linha de crédito de R$ 20 milhões para a compra dos novos rádios comunicadores para as GCMs (Guarda Civil Municipal) da região.