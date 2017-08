Após registrar crescimento com as campanhas promocionais do Dia das Mães e Dia dos Namorados, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, também espera elevar as vendas para o Dia dos Pais, com projeção acima de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Para consolidar o índice, a administração do espaço adotou como estratégia de marketing, o sorteio de uma Harley-Davidson Sportster Iron 883.

“Lançamos a campanha no Dia do Motociclista, na quinta passada. E logo que colocamos nas redes sociais, a repercussão foi boa e os clientes reagiram muito bem”, disse o gerente de Marketing do shopping, Danilo Senturelle, em entrevista a RDtv, nesta terça-feira (1/8).

A direção está otimista, já que contabiliza números positivos no primeiro final de semana com a campanha. Para participar, o consumidor precisa consumir R$ 200,00 em compras, que dão direito a um cupom para concorrer ao cobiçado prêmio de duas rodas. A promoção teve início em 27 de julho e se encerra no dia 13 de agosto (o sorteio acontece no dia 14). Não existe limite de cupons por CPF, com isso, quanto mais o consumidor gastar, maior a chance de ganhar.

Diferencial Digital

A interação com os clientes que frequentam o local é outra aposta da direção. Além de manter as redes sociais bem ativas, o shopping também criou um canal de atendimento ao cliente no WhatsApp (94709-5754) para facilitar a comunicação. Senturelle garante que o objetivo é “criar alternativas e atender o cliente da maneira que ele quer ser atendido. Tem os mais tradicionais que escrevem e utilizam e-mail, também recebem a devida atenção”.

O Shopping Praça da Moça completou oito anos de atividades e acredita que o diferencial para atrair e manter os clientes é a comodidade com variadas opções de lazer, entretenimento, gastronomia e consumo em um só local. Além disso, outra aposta para sair do tradicional é criar ambientes diferenciados e serviços que podem ser gratuitos. “Há dois anos adotamos postura de ser um shopping amigo pet, a gente aceita que o cliente traga o seu gato e cachorro para passear. Tem um espaço pra eles com bebedouro e obstáculos”, explica.

O foco no crescimento também é parte no planejamento estratégico no Praça da Moça. De acordo com o executivo, o shopping está em processo de fechamento de uma grande operação, que ainda não pode ser revelada. “Logo a gente passa pra vocês divulgarem, mas é uma novidade, inédita no ABC, estamos bem otimistas”, finaliza o gerente, e acrescenta que já trabalha na campanha de Dias das Crianças e Natal, ambas com boas expectativas de vendas.