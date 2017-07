Durante a assembleia mensal do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, nesta terça-feira (1), os prefeitos vão receber o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale. O objetivo é demonstrar apoio a cadeia de fornecimento da indústria de ferramentas, por meio da viabilização de um regiem especial com utilização de recursos provenientes do crédito acumulado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) no Estado de São Paulo.

Deputado federal entrega carros em Diadema

Em ato que ocorreu nesta segunda-feira (31), o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) participou da entrega de três novos carros para o Conselho Tutelar de Diadema. O prefeito Lauro Michels (PV), também participou da entrega e agradeceu ao ato que ocorreu devido a emenda parlamentar enviada pelo parlamentar.

Petistas também acompanham ato na Prefeitura diademense

O ato de Paulo Teixeira e Lauro Michels foi acompanhado por vários membros do PT de Diadema, entre eles o ex-vereador José Antônio da Silva, o Zé Antônio. A princípio, a ação foi marcada por muita cordialidade, apesar do grande histórico de críticas do prefeito diademense em relação ao comportamento do Partido dos Trabalhadores.

Câmara de São Caetano promove homenagem a campeão olímpico

Rogério Sampaio, judoca, medalhista de ouro na categoria meio-leve nos Jogos Olímpicos de Barcelona-1992, vai ser homenageado na Câmara de São Caetano, na próxima quinta-feira (3). O ato solene começa às 19h, no plenário do Legislativo.

Feasa programa manifestação na Câmara de Santo André

A Federação de Entidades Assistências de Santo André (Feasa), promoverá uma manifestação na Câmara, na próxima quinta-feira (3), às 15h. Segundo a entidade, a manifestação é “contra os retrocessos, cortes de verbas e cancelamento de convênios praticadas pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social da Prefeitura”.