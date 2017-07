Localizado entre várias habitações construídas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), na rua dos Domicianos, no Jardim Santo André, um terreno foi ocupado há cerca de duas semanas. O RD flagrou algumas pessoas construindo alguns barracos no local. Segundo moradores do bairro, árvores foram derrubadas para abrir espaço para as novas moradias.

Segundo denúncia de uma internauta do Repórter Diário, através do Whatsapp, durante a ocupação foi colocado fogo em algumas árvores. O ato aconteceu ao lado da 2ª Companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a moradora, que não quis se identificar, nada foi feito para impedir a ação.

No local é possível verificar que foi aberto um buraco no muro de um dos conjuntos de prédios, ao lado da área ocupada. “Não é a primeira vez que isso acontece, pois muitas pessoas que não podem pagar um aluguel tentam dar um jeito de construir sua casinha, então isso já aconteceu algumas vezes”, disse outro morador que também não quis se identificar.

Três homens foram flagrados trabalhando na construção dos barracos de madeira, sem a preocupação de qualquer problema em torno da ação. Alguns garotos que empinavam pipa passavam pelo local e observavam tranquilamente o trabalho destes homens.

Procurada, a Prefeitura de Santo André informou que o terreno pertence ao Governo do Estado e que nada foi realizado sobre o assunto, pois o município não tem jurisprudência.