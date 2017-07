No episódio desta terça-feira (01/08), Deco se surpreende com a revelação de Keyla. Tato ofende K2, e ela vai embora magoada. Deco não acredita em Keyla, e ela se enfurece com o pai biológico de Tonico. Roney estranha o jeito de Tato e fica desconfiado. Benê, Tina, Lica e Ellen trocam mensagens com Keyla, mas se preocupam quando ela para de responder. Deco se desculpa com Keyla e pede para conhecer Tonico. Dóris, Bóris, Roney e Josefina comemoram o sucesso da festa julina. Anderson tenta consolar Tato. Lica elogia o discurso de Dóris e incentiva Bóris a divulgá-lo nas redes sociais. Keyla apresenta Deco a Roney, que fica desconfiado. Anderson estranha o jeito como Tina e as amigas reagem ao verem Deco e Keyla juntos. Tato se emociona quando Keyla mostra Tonico para Deco.