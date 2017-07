Um dos maiores destaques do Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro, Isaquias Queiroz (foto) faturou neste sábado a medalha de ouro no Mundial de Canoagem Velocidade Júnior e Sub-23, em Pitesti, na Romênia. Ele se sagrou campeão mundial na prova C1 1000 metros.

O atleta de 23 anos faturou o ouro pela primeira vez neste Mundial, que, curiosamente, disputa pela última vez. No Rio de Janeiro, no ano passado, ele brilhou nos Jogos Olímpicos ao conquistar três medalhas – duas pratas e um bronze. Uma das pratas foi conquistada justamente no C1 1000m.

“Eu estou feliz com o resultado. Vim para pegar ritmo de competição e a maior dificuldade foi enfrentar o vento e as ondas do que propriamente os adversários. Consegui superar os concorrentes e, voltando para o Brasil, foco na minha preparação para o Mundial da República Tcheca, que é onde preciso remar bastante para garantir, se Deus quiser, uma medalha de ouro”, disse Isaquias, após faturar o título sub-23.

Antes de iniciar sua preparação para o Mundial na versão adulta, o brasileiro disputará mais uma prova na Romênia. Neste domingo, ele vai competir na C1 200m. Em outras participações de brasileiros neste sábado, Jacky Godmann foi o sétimo na final Júnior do C1 1000m. Sávio Santana e Helton Silva terminaram em oitavo lugar na Final B do C2 1000m Júnior.