Cara Delevingne lança documentários sobre mulheres inspiradoras

Na nova campanha da Puma, Cara Delevingne (foto) aparece de uma maneira diferente. Em vez de convidar a modelo para estrelar um editorial glamouroso, a marca a levou para conhecer mulheres inspiradoras nos Estados Unidos, Canadá e Uganda.

As visitas resultaram em uma série de minidocumentários batizada de #DoYouStories, onde Cara conhece campos de refugiados, um projeto de poesia, uma aula de defesa pessoal e projetos antibullying, todos comandados por mulheres.

“O que mais me chocou foi a força delas”, disse a modelo. “Elas me inspiraram a criar esta plataforma feminina para compartilharem suas histórias.”

Os vídeos estão disponíveis no canal da Puma do Youtube com legenda em português.