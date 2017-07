A 11ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires receberá, no próximo sábado (29), o pintor, ilustrador e poeta baiano Paulo Acencio com a apresentação Live Paiting Performance na sala de Exposições Esther Mazzini – dentro do Teatro Municipal Euclides Menato – para 20 pessoas. O evento está marcado para às 16h, com liberação de senhas a partir das 15h, no local. O acesso é gratuito para os que retirarem os convites.

O artista coleciona prêmios como “Palette d’Argent” e “Prix Artistique-Sports” no 21º Salão Internacional – França (1993); “Diplome d’Honneur” no 4º Festival Europeu de Arte Contemporânea – Bélgica (1993); e Prêmio “ArtMajeur Silver Award” – Virtual Art Gallery – USA (2009), entre outros.

Como retratista, Paulo Acencio tem realizado trabalhos sob encomenda para o público em geral, instituições, artistas, políticos e empresários. Em Ribeirão Pires, diversas obras estão espalhadas em prédios públicos. A exposição “Pontos Históricos de Ribeirão Pires por Paulo Acencio” fará parte do 11º Festival do Chocolate nos próximos dois finais de semana da festa, expondo estas obras.

Além disso, em apresentação única e ao vivo, Paulo Acencio mostrará a técnica que alia figurativo acadêmico com elementos do surrealismo. Ao final, a obra pintada frente aos presentes será sorteada entre os participantes.

Serviço

Data: 29 de julho, às 16h

Local: Sala de Exposições Esther Mazzini – Teatro Municipal Euclides Menato

Vagas: 20 pessoas (sendo duas reservadas para pessoas com deficiência).

*As senhas para os participantes serão distribuídas com 1h de antecedência à apresentação

Exposição “Pontos Históricos de Ribeirão Pires por Paulo Acencio”

Data: de 29/07 a 31/08

Local: Sala de Exposições Esther Mazzini – Teatro Municipal Euclides Menato