Após ver o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) rejeitar as contas da Câmara de Diadema, em relação ao ano de 2015, o vereador e presidente do Legislativo, Marcos Michels (PSB), busca apoio dos colegas de Casa para responder aos apontamentos da Casa de Contas. Entre as ideias está a redução no número de assessores. Em balanço do mandato, realizado nessa quarta-feira (26), o socialista afirmou que ainda vê dificuldades para realizar as mudanças necessárias.

“Eu mostro todos os apontamentos do Tribunal, mostro o que está acontecendo, mas na hora de tratar do número de assessores acaba não tendo um acordo, pois é mais difícil para os vereadores. Mas nós temos que fazer, pois já foi reprovada as contas de 2015, as de 2016 vão seguir o mesmo caminho, provavelmente, e esse é um dos motivos. Temos que dar uma resposta”, disse Marcos Michels.

Atualmente cada vereador, em Diadema, tem direito a sete assessores. A proposta de Michels é reduzir em uma vaga. Além de conseguir dar uma resposta ao TCE-SP, outras vantagens são sugeridas como a economia. Segundo o socialista, a Casa economizaria quase R$ 2 milhões por ano com a medida, somando salários, demais direitos como vale refeição e vale transporte, além de outros encargos.

Uma das consequências da redução poderia conseguir dinheiro para tentar dar o reajuste aos funcionários do Legislativo. O Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) fez uma proposta de 16%. Existe também um pedido de 13%, mas com a atual situação financeira do município seria impossível. “Se eu der os 13%, em novembro do ano que vem não teremos mais dinheiro para pagar os funcionários”, disse Michels.

Demais economias

Nos primeiros seis meses do ano, a Câmara de Diadema conseguiu reduzir os gastos em R$ 448,3 mil. Os principais pontos de economia foram em torno dos serviços de correio, digitalização e arquivamento dos arquivos da Casa, e telefonia. Outros investimentos serão feitos para gerar futura redução de gastos como a troca da parte elétrica do primeiro andar, onde fica o plenário.

2018

Pré-candidato a deputado estadual, Marcos Michels acredita que não terá problemas com outros candidatos apoiados pelo seu primo, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), como o caso da secretária de Habitação, Regina Gonçalves (PV). “Lógico que o ideal é ter uma chapa pura, ou seja, um candidato a estadual e outro a federal apoiados 100% pelo governo. Mas na eleição passada (2014), todos que quiseram sair tiveram apoio, não houve nenhum problema”, afirmou.

Questionado se para a atual gestão, a eleição de 2018 vai ser uma espécie de teste para a sucessão, em 2020, Marcos disse que não acredita no fato, mesmo com que outros possíveis postulantes ao comando do Paço diademense também entrem na disputa como Wagner Feitosa, o Vaguinho do Conselho (PRB), e Taka Yamauchi (PSD).