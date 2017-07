No Dia do Motorista, comemorado na terça-feira (25), a Mercedes-Benz e o cantor Daniel lançaram uma música em homenagem aos profissionais das estradas. Com o título Hino aos Motoristas, a canção relata os desafios vividos na rotina das estradas.

A composição da música teve como base histórias contadas pelos caminhoneiros nas mídias sociais oficiais da Mercedes-Benz, por meio de um convite feito pelo próprio cantor Daniel aos internautas na fanpage de caminhões. Para apresentar essa música ao público, foi gravado um vídeo durante a Feira do Carreteiro, realizada na cidade de Aparecida do Norte, São Paulo, e que reúne caminhoneiros e caminhoneiras de todo o Brasil.

Duas histórias reais foram escolhidas para a homenagem. Uma delas, de um motorista experiente nas estradas e a outra de uma futura caminhoneira, que estiveram no camarim do cantor durante o evento, e foram convidados de surpresa para ouvirem, em primeira mão, essa composição.

“O objetivo dessa homenagem é demonstrar todo nosso respeito e admiração pelos profissionais das estradas, que enfrentam os diversos tipos de desafios e passam a maior parte do tempo dentro de um caminhão. A dedicação de cada um deles nos inspira a seguir investindo em melhores produtos e serviços para atendê-los em todo território nacional”, afirma Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

O vídeo pode ser assistido por aqui.