Os índices estatísticos de criminalidade de junho, divulgados nesta terça-feira (25), pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), não são muito favoráveis para a região, pelo menos para delitos violentos como homicídios e estupros. Isto porque quatro das sete cidades da região registraram aumento consideráveis no volume de casos, quando analisado período semestral, de janeiro a junho deste ano, comparado ao mesmo período de 2016.

Os casos de homicídio são liderados por Diadema, que registrou volume 108,33% superior no período de comparação, foram 25 casos este ano, contra 12 em 2016. Na sequência aparece Mauá com alta de 64,2%, 23 casos no semestre contra 14 ano passado.

São Bernardo e Santo André também registraram aumento no índice, porém com percentuais menores. O primeiro município registrou 27 casos de homicídio este ano e 22 no ano anterior (alta de 22,7%). Já em Santo André foram 20 contra 17 (alta de 17,6%).

Os casos de estupro também registram crescimento no período semestral de comparação, entre 2016 e 2017. Ribeirão Pires lidera o índice estatístico, saltou de 5 para 9 casos no período, que representa 80% a mais. Diadema aparece logo atrás, foram 24 contra 37 casos este ano, volume 54,16% maior. Em São Bernardo foi de 22 para 27 (22,7%), e em Santo André de 17 para 20 neste primeiro semestre (17,6%).

Este ano a SSP passou a divulgar separadamente os casos de estupro de vulneráveis (com menores de 14 anos), até o ano passado eram compilados em conjunto. Neste tipo de crime, no semestre, Santo André aparece com 35 casos, seguido de Mauá e Diadema com 23 cada, São Bernardo com 19, e Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, ambos com 7. São Caetano fecha a lista com 3 registros.

Outro modalidade de crime que aparece com índices em alta no semestre é o roubo de carga. Mauá lidera o ranking com 72 casos este ano, em 2016 foram 29 (alta de 148,2%). Mauá vem na sequência com 48 contra 13 ano passado (269,23%). Santo André aparece com 44 contra 21 (109,5%) e São Caetano fecha a lista com 6 casos este ano (no semestre do ano passado não houve registro).

Já os furtos de veículos tiveram pequena alta no semestre deste ano comparado ao mesmo período do ano passado. Em Santo André subiu de 1.818 para 2.106, Ribeirão Pires de 141 para 159, São Caetano de 218 para 228, e em Rio Grande da Serra de 17 para 21 casos.