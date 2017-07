Nesta segunda-feira (24/07), no Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib, em São Bernardo, as duplas do Vôlei de Praia Leonardo Gomes e Rodrigo Bernart e Amanda Maltez e Carolina Won-Held entraram em quadra e conquistaram títulos para a cidade nos Jogos Regionais. No feminino, a competição foi decidida pelas duplas de São Bernardo e Cotia. Melhor para a equipe da casa (Amanda e Carol) que venceu por 2 x 0, parciais de 18 x 6 e 18 x 5, e ficou com a medalha. Já no masculino, o time anfitrião (Léo e Rodrigo) enfrentou a dupla de Bertioga, aplicou placar idêntico, com parciais de 18 x 12 e 18 x 7, e subiu ao lugar mais alto do pódio.

No mesmo espaço, o time de futsal feminino estreou, no período da tarde, contra a equipe de Taboão da Serra. A equipe orientada pela técnica Chris iniciou a partida com Regiane, Stella, Julie, Rafaela e Jussara. O primeiro tempo foi bastante equilibrado e terminou com vitória das visitantes pelo placar mínimo. Na etapa final, São Bernardo pressionou, exigiu bastante da arqueira adversária, mas, nos contra ataques, o quinteto de Taboão da Serra matou a partida. Placar final: Taboão da Serra 3 x 0 São Bernardo.

História diferente aconteceu no Ginásio do CREC Odemir Furlan (Baetinha). Em quadra, as equipes de São Bernardo e Osasco fizeram um jogo que valia o título do torneio de basquete Sub-21. Os dois primeiros quartos foram de equilíbrio absoluto e as equipes foram para o vestiário com uma diferença de apenas três pontos, com 27 a 24 para o time da casa.

O equilíbrio prevaleceu no terceiro período, mas no último quarto do jogo, o time de São Bernardo, comandado pelo técnico Márcio Bellicieri, imprimiu um ritmo muito forte e conseguiu abrir uma boa vantagem, graças a atuação da armadora e capitã da equipe Lays, que terminou o confronto com 24 pontos, 8 rebotes e três assistências. “A gente entra em quadra para dar o melhor espetáculo possível para esta torcida maravilhosa, que sempre vem nos prestigiar. Quando, além do espetáculo, a gente ainda consegue conquistar uma medalha, um título com esse para esta torcida, esta cidade, é um privilégio difícil de explicar com palavras”, disse.

O placar final apontou 65 a 49 para São Bernardo, com destaque para armadora Paloma Soler, que anotou 14 pontos, deu 3 assistências e pegou 2 rebotes e para a ala Rebeca Cardoso, que terminou o jogo com 10 pontos e quatro rebotes.

São Bernardo conquistou, ao longo do dia, outras vitórias importantes. Na Bocha, vitória sobre Mongaguá por 2 por 1; na semifinal do Handebol Feminino, São Bernardo 21 x 7 Ribeirão Pires; no Xadrez Masculino, o quarteto da casa venceu o clássico regional contra São Caetano do Sul por 4 x 0; e no Futebol Masculino, outra goleada: São Bernardo 5 a 0 contra a equipe de Rio Grande da Serra.

Confira todos os resultados dos jogos e programação completa desta terça (25/07) pelo site http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/boletins1.