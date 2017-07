Cerimônia do Cartão Reforma é novamente adiada

Uma semana depois de ter adiado para esta terça-feira, 25, uma cerimônia de lançamento do Cartão Reforma em Caruaru (PE), o evento, que contaria com a presença do presidente Michel Temer, foi novamente adiado. Agora sem data para acontecer.

Em meio à crise e como um aceno ao PSDB, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, havia conseguido convencer o presidente a ir até o seu reduto eleitoral para lançar o Cartão Reforma em uma espécie de programa piloto na cidade. No entanto, após ter marcado para o dia 25 o evento, o ministro foi informado por prefeitos da região que haverá na mesma data um congresso de prefeitos, que poderia ser esvaziado com a presença do presidente no Estado.

Na semana passada, Temer adiou a ida a Caruru por “motivo de logística”, já que o deslocamento do presidente “requer algumas peculiaridades”.